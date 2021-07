Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 19 luglio 2021:

Leggi anche: Un posto al sole: anticipazioni puntata di venerdì 16 luglio 2021

Filippo (Michelangelo Tommaso) esce dall’ospedale e sceglie di rientrare a casa da Serena (Miriam Candurro) e Irene (Greta Putaturo).

Franco (Peppe Zarbo) ha spronato il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) ad avere più fiducia in se stesso, ma ora il ragazzino si ritrova al campo estivo e deve affrontare tutte le sue paure!

Nonostante le buone intenzioni, per Filippo non è facilissimo convivere con Serena e Irene, proprio perché non ricorda nessuna delle due…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)