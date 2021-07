Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 27 luglio 2021:

Serena (Miriam Candurro) non può che prendere atto della distanza di Filippo (Michelangelo Tommaso) da lei e da Irene (Greta Putaturo).

Sospettosa per via del comportamento di Fabrizio (Giorgio Borghetti), Marina (Nina Soldano) sta per scoprire i problemi di lavoro del consorte.

Malmenato dai due malviventi a cui chiedeva i falsi documenti, Pietro Abbate (Simon Grechi) sembra un uomo finito. Ma la sua sete di vendetta improvvisamente si riaccende e…

Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo) hanno un confronto riguardante il differente approccio alla vita dei figli.

