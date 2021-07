La consueta solarità mostrata dal romanticissimo e sognatore Samuel Piccirillo (Samuele Cavallo) sta per lasciare il posto a una tristezza senza pari, accompagnata da una delusione totale nei confronti di coloro che lui riteneva amici. Disastro annunciato, dunque, nell’ultima settimana di Un posto al sole prima delle vacanze estive.

Eh sì, la cena che il nostro Samuel sta organizzando con tanto amore finirà male, molto male. Tutto comincerà da dei baci che la giovane Speranza (Mariasole Di Maio) scambierà in radio con Vittorio (Amato D’Auria) e che saranno seguiti da un clamoroso dietrofront di quest’ultimo: pur attratto dalla nipote di Mariella (Antonella Prisco), il Del Bue junior sul più bello le farà capire che non intende iniziare una nuova storia!

Dopo questa batosta, Speranza arriverà alla cena con Samuel con uno stato d’animo tutt’altro che festoso e che l’aiuto-cuoco noterà immediatamente. La serata, come avrete già capito, non decollerà mai… ma il peggio deve ancora arrivare!

Samuel, che come sapete sta anche andando via da Palazzo Palladini per restituire l’appartamento ad Alberto Palladini (Maurizio Aiello), proprio sul finale del trasloco sentirà un discorso tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio in cui quest’ultimo parla all’amico dei baci scambiati con Speranza!

Una volta scoperto tutto, Samuel lascerà il palazzo in preda alla più completa delusione per quello che è accaduto alle sue spalle e – nonostante sia difficile – cercherà col passare dei giorni di farsene una ragione.

Quanto a Vittorio, cambierà idea nei confronti di Speranza? Nel caso, dovrà cercare di farlo in fretta perché – come anticipa il settimanale Telepiù – la ragazza sta per partire… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

