Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 10 agosto 2021:

Leggi anche: Love is in the air: AYDAN quando uscirà di casa? Anticipazioni

Si crea una serie di fraintendimenti dopo che Eda accusa un sintomo di nausea durante una giornata di ristrutturazione e di lavoro per i coniugi Kafescioglu.

Eda si propone di fare da baby sitter al figlio della coppia in questione e, tra coincidenze e frasi mal interpretate, si potrebbe pensare che Eda sia in dolce attesa!

Serkan va in panico e tenta di approcciarsi con il bambino dei Kafescioglu.

Ayfer e Aydan si precipitano a casa per chiedere spiegazioni dopo una videochiamata con Eda in cui lei teneva in braccio il bambino.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)