Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 20 agosto 2021:

Serkan vuole confessare a Eda la verità sulla morte dei suoi genitori, ma il giovane si ubriaca e non riesce a farlo. Ci riprova il giorno seguente ma Eda è molto arrabbiata e fraintende la situazione della sera precedente (in cui era presente anche Selin). Alla fine Serkan riesce a dirle la verità ma Eda è sconvolta da questa notizia e decide di affrontare a muso duro sia Alptekin che Serkan.

Eda ha bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare e si allontana da Serkan, trascorrendo alcuni giorni nel cottage estivo insieme alle sue amiche.

Ayfer non sa ancora nulla, ma sospetta qualcosa e va a chiedere ad Aydan in persona.

Efe parla con la nonna di Eda, dispiaciuto per come si siano evolute le cose e che il piano non sia andato come previsto.

