Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 27 agosto 2021:

Aydan ha scoperto che Alptekin l’ha tradita con la sua segretaria e approfitta della situazione per far riavvicinare suo figlio a Eda, facendosi ospitare a casa di Ayfer e progettando vendetta verso suo marito. Ayfer però ha difficoltà a tollerare i commenti di Aydan in merito alla sua casa, alla sua cucina e al suo stile di vita.

Alla ArtLife è guerra tra Melo e Erdem su chi sia il miglior assistente di Engin: Melo però non si arrende e approfitta di tutte le sue doti per soddisfare le richieste di Engin, soprattutto quando quest’ultimo non riesce a contattare la signora Aydan. Melo allora supera Erdem, rivelando a Engin dove si trovi Aydan, ovvero a casa di Ayfer.

La mamma di Engin vuole conoscere Piril e Aydan è l’unica che può aiutarlo.

