Proposta di matrimonio in arrivo nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Dopo aver cominciato a convivere con lei, l’architetto Engin Sezgin (Anıl İlter) sentirà infatti che è arrivato il momento di chiedere alla socia e fidanzata Pırıl Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) se vuole sposarlo, ma non saprà proprio in che modo farlo. Ciò darà il via ad una serie di divertenti situazioni…

Love Is In The Air, news: Engin vuole che Piril conosca sua madre

Se avete già letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che il primo intoppo si presenterà quando Engin comunicherà a Piril che presto farà la conoscenza di sua madre. A quel punto, la rossa si farà prendere decisamente dal panico, tant’è che cercherà con ogni mezzo di rimandare l’appuntamento, salvo poi accettare di incontrare Aydan (Neslihan Yeldan), la quale – a detta di Engin – accetterà facilmente di fingere di essere la madre per simulare un primo incontro tra la fidanzata e la futura suocera.

Tuttavia, questo piano si ritorcerà contro i fidanzatini: proprio in quel giorno, Aydan avrà infatti scoperto che il marito Alptekin (Ahmet Somers) la tradisce, motivo per cui troverà il modo di farsi ospitare in casa di Ayfer (Evrim Dogan), la zia di Eda (Hande Ercel). Tutti i presenti fraintenderanno quindi la situazione e riterranno che Serkan (Kerem Bursin) voglia chiedere la mano della Yildiz. Insomma, un caos in piena regola che, di fatto, impedirà ad Engin e Piril di fare la “simulazione”.

Love Is In The Air, trame: Engin vuole chiedere a Piril di sposarlo

Occhio perciò a che cosa succederà in seguito: nel bel mezzo di un dialogo con Serkan, Engin ammetterà infatti di voler sposare Piril ma, a causa della sua insicurezza, non saprà proprio come farlo. Il tal senso, c’è da dire che Bolat “boicotterà” subito il discorso dell’amico e collega, sottolineando che Piril è una donna abbastanza schematica che ama essere sorpresa.

Stanco di aspettare, Engin deciderà dunque di “tentare la sorte” e chiedere alla Baytekin di sposarlo nel corso di una festa che Aydan organizzerà nella sua tenuta per festeggiare l’elezione a Presidentessa dell’Associazione in favore delle Donne (di cui fa parte). Dopo essere sparito per ore, Engin si presenterà quindi sul posto in sella ad un cavallo…

Love Is In The Air, spoiler: Piril accetta di sposare Engin!!!

Engin chiederà così a Piril di sposarlo. La donna si mostrerà fin da subito emozionata e, quando il fidanzato scenderà dal cavallo, gli dirà che non era necessario fare le cose così plateali per conquistarla. Fatto sta che Engin avrà previsto anche questa reazione della donna e, dando vita ad una richiesta più semplice, si inginocchierà di fronte a lei e, con un anello in mano, le chiederà nuovamente se vuole diventare sua moglie!

Piril dovrà dunque dare una risposta al suo fidanzato ed accetterà di sposarlo. I due si lasceranno quindi andare ad un bacio appassionato e, da quell’istante, inizieranno a pensare alle loro nozze. Come andranno però i preparativi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.