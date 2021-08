Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 6 agosto 2021:

Serena (Miriam Candurro) e la piccola Irene (Greta Putaturo) si trovano al mare. Intanto Filippo (Michelangelo Tommaso) sta cercando di riappropriarsi dei suoi ricordi con l’ausilio di un terapista, ma Viviana Carlino (Angela Bertamino) sta tornando nella sua vita…

Silvia (Luisa Amatucci) sta partendo per Indica con Michele (Alberto Rossi) per cercare in qualche modo di ritrovare una sorta di armonia familiare, ma Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) non intende rinunciare a lei.

Clara (Imma Pirone) ha piacere del supporto di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), ma non vorrebbe coinvolgerlo troppo…

Franco (Peppe Zarbo), Angela (Claudia Ruffo) e Bianca (Sofia Piccirillo) partono per il mare. La soap ci dà appuntamento al 23 agosto!

