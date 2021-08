Quello tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e Viviana (Angela Bertamino) sembrava un fugace incontro per strada da archiviare in dieci secondi, invece il rientro a Napoli dell’ex amante del Sartori sta creando un problema che potrebbe ingigantirsi nel corso delle settimane.

Per quanto Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) stia infatti cercando di difendere a tutti i costi il figlio dal ritorno della Carlino nella sua vita, la verità è che Filippo non appare poi così tanto contrario ad avere a che fare con la ragazza: è ormai chiaro che l’uomo si sente sempre più imprigionato in una situazione familiare che non ricorda e verso la quale di conseguenza non riesce a provare delle emozioni; Viviana, per contro, gli assicura quella “leggerezza” che in questo momento tanto gli manca…

I veri problemi, stando a quanto si evince dalle anticipazioni, cominceranno a breve e precisamente quando Serena (Miriam Candurro) e la piccola Irene (Greta Putaturo) termineranno le loro vacanze. Nelle puntate di Upas in onda la prossima settimana, infatti, madre e figlia torneranno a casa e le trame indicano che la Cirillo farà “un incontro inatteso“. Facile immaginare in chi si imbatterà!

E così, nel peggiore dei modi, la nostra Serena scoprirà anche che Viviana è stata nuovamente ingaggiata a livello lavorativo e lei penserà in automatico che dietro questa riassunzione ci sia Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Quando parlerà con quest’ultimo, però, la donna apprenderà qualcosa che per lei potrebbe rivelarsi sconvolgente: in effetti, a leggere gli spoiler, pare proprio che Filippo prende “un’iniziativa alquanto sorprendente che riguarda Viviana“. Sarà stato lui, dunque, il responsabile del reintegro della Carlino?

