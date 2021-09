Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 27 a sabato 2 ottobre 2021:

Katie non si fida di Quinn e lo dice a Eric, ricordandogli maliziosamente che bella coppia fossero lui e Donna. Quinn non si ferma e dice a Shauna di avere un piano per distruggere il rapporto tra Brooke e Ridge.

Ridge racconta a Eric che il suo colloquio con Brooke è stato interrotto da Quinn e dall’arrivo di Bill. Brooke ne parla con Katie e con Donna che vorrebbe che le sue sorelle si riconciliassero.

Bill, confuso, dice a Wyatt di amare sia Katie che Brooke. Quinn cerca di convincere Shauna, e successivamente Ridge, a celebrare un altro matrimonio davanti a tutta la famiglia, perché è convinta che solo questo impedirà a Brooke di continuare ad intromettersi tra loro.

Quinn vuole convincere Ridge a ripetere a Los Angeles la cerimonia di nozze con Shauna, perché crede che ciò darà un messaggio forte a Brooke, che dovrà rassegnarsi alla fine della sua storia con Ridge. Quest’ultimo alla fine acconsente e lo dice a Brooke, che lo implora di non farlo.

Bill cerca di riconquistare Katie perché, nonostante sia sempre attratto da Brooke, ha capito che Katie è la donna della sua vita. Sofferente, Steffy chiama il dottor Finnegan ma lui non intende prescriverle altri antidolorifici.

Thomas consegna a Steffy una scatola regalo da parte di Vinny nella quale, nascosto sotto ad un orsacchiotto per Kelly, c’è un tubetto di pillole.

Liam va a trovare il dottor Finnegan e gli chiede se il suo interesse per Steffy sia non solo professionale. Se così fosse lui ne sarebbe contento, ma vuole essere sicuro che Steffy non soffra un’altra volta.

Carter continua a corteggiare Zoe. I due, comunque, si augurano che Steffy torni presto in azienda. Liam confessa a Thomas le sue perplessità e i suoi dubbi riguardo alla condotta del dottor Finnegan nei confronti di Steffy.

