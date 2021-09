Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 10 settembre 2021:

La nonna di Eda mette l’ArtLife in discussione, commentando l’operato di Serkan in malo modo.

Eda attacca la nonna e difende Serkan ma la signora Semiha ha le idee chiare: non vuole che Eda lavori con i Bolat e le propone di accettare le quote vendute da Efe e diventare quindi socia dell’azienda. Inoltre Semiha vuole che Eda e Serkan non abbiano nessun tipo di relazione.

Quando Eda ritorna a casa da zia Ayfer, scopre che la nonna si è trasferita proprio a casa sua. Per questo motivo Eda decide furibonda di passare la notte da Serkan e la serata sembra procedere alla grande, finché una telefonata di Balca rovina l’atmosfera.

