Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 17 settembre 2021:

Ayfer è in ansia per l’avvicinamento di Semiah a Eda. La nonnina, infatti, sta tentando di avvicinarsi molto alla nipote per allontanarla da Serkan. Quest’ultimo e Eda, intanto sono gelosi l’uno dell’altra per via di una cena trascorsa dai due (nello stesso ristorante!) rispettivamente con Melih e Balca.

Lo scopo di Balca è quello di far ingelosire, ma assisteremo a una forte reazione allergica di Serkan che dovrà farsi riaccompagnare a casa. Tra Balca e Eda ci sarà una furibonda lite.

Piril è turbata da una visita inattesa da parte del padre.

Eda e Serkan passano la notte insieme con una rinnovata passione e complicità.

Chef Alexander rivela ad Ayfer e Aydan di amare una donna misteriosa.

Balca dice a Eda che partirà per Parigi con Serkan.

Serkan è in procinto di volare a Parigi per un appuntamento di lavoro. Tuttavia, poco prima di decollare, Eda sostituisce l’hostess e chiede a Serkan di sposarla. Lui accetta felice!

Un attimo prima del decollo dell’aereo, Engin chiama disperato Serkan e gli dice che Piril è stata rapita. Serkan ed Eda si precipitano in aiuto del loro amico ma, mentre stanno cercando di capire cosa fare, ricompare Piril: suo padre non vuol saperne del matrimonio con Engin e ha ordinato ai suoi uomini di prelevarla, mentre ora vuole parlare con Engin.

Serkan ed Eda informano Semiha riguardo alla loro decisione di sposarsi.

