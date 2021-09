Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di venerdì 3 settembre 2021:

Balca si presenta con una scusa a casa di Serkan e, data l’ora tarda, Bolat la fa entrare in casa ordinandole una pizza per cena. In questo frangente Eda decide di realizzare il primo dei desideri di Serkan ma si creano dei malintesi inequivocabili: Eda trova un orecchino di Balca tra i cuscini del divano di casa di Serkan, orecchino che Balca ha lasciato lì intenzionalmente.

Serkan non crede che Balca sia così machiavellica e propone a Eda una scommessa: se la nuova manager è davvero interessata a lui e quindi Eda dovesse aver ragione, Serkan lascerà in pace Eda; in caso contrario Eda dovrà cenare insieme a lui a Parigi.

Per smascherare Balca, Serkan propone un pranzo a tre con Eda, ma la nuova manager continua a essere molto ambigua e di conseguenza la scommessa non trova un vincitore.

