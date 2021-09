Storyline “gialla” ma assolutamente divertente per Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Tra non troppo tempo, la madre di Serkan Bolat (Kerem Bursin) crederà infatti di avere ucciso lo chef Alexander Zucco (Hakan Karahan) e temerà di venire arrestata da un momento all’altro. Ovviamente, ciò darà il via ad una serie di surreali equivoci…

Love Is In The Air, news: Alexander si fidanza con Ayfer ma corteggia Aydan e non solo

Come abbiamo segnalato nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, tutto inizierà quando Alexander comincerà una relazione con Ayfer (Evrim Dogan), la zia di Eda (Hande Ercel). Tuttavia, ad un certo punto, il pluristellato cuoco darà l’impressione di stare prendendo in giro la sua compagna, visto che sparirà all’improvviso in più di un’occasione e non disdegnerà di fare il cascamorto quando si troverà in presenza di altre belle donne.

Comunque sia, il lato da donnaiolo dello chef emergerà prepotentemente nel momento in cui, inventando la scusa di avere problemi nella sua relazione, farà presente ad Aydan che intende lasciare Ayfer. L’uomo insomma inizierà a corteggiare anche la signora Bolat. Le bugie però, si sa, hanno le gambe corte ed infatti non dureranno a lungo…

Love Is In The Air, spoiler: Aydan crede di avere ucciso Alexander!

Una sera Aydan e Ayfer si incroceranno nel locale di Alexander e lo vedranno a cena con un’altra donna. Ovviamente, le due donne capiranno subito di essere state prese in giro dall’italiano e si prepareranno ad affrontarlo. Nel bel mezzo della discussione che si verrà inevitabilmente a creare, Aydan finirà dunque per spaccare una bottiglia di vetro nella testa di Alexander, che perderà immediatamente i sensi.

Nonostante le poche forze che avranno in corpo, Ayfer e Aydan riusciranno quindi a trasportare Alexander nel bagno, ma non sentiranno più il battito cardiaco dell’uomo. Ciò le porterà a pensare che lo chef sia passato a miglior vita e a provare terrore quando il suo “corpo” svanirà nel nulla!!!

Love Is In The Air, trame: Aydan terrorizzata dall’idea di venire arrestata!

Tutto questo a che cosa porterà? Come facilmente prevedibile, Aydan crederà di “essersi sporcata le mani di sangue” e temerà di essere arrestata da un momento all’altro con l’accusa di omicidio. Per tale ragione, la mamma di Serkan si “armerà” di una parrucca rossa e, scortata dal maggiordomo Seyfi (Alican Aytekin), si recherà da Ayfer per trovare una soluzione nel caso la polizia dovesse effettivamente arrivare a lei.

E così Aydan comincerà a temere per la incolumità quando, a 48 ore dalla sparizione di Alexander, una pattuglia andrà da lei e Aydan per chiedere loro se sanno che fine ha fatto lo chef. Sarà quindi lecito chiedersi se Zucco è davvero morto come le due “complici” pensano… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.