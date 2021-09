Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 20 a sabato 25 settembre 2021: Ayfer è preoccupata per l’avvicinamento di Semiah a Eda. Semiah, infatti, sta provando ad avvicinarsi molto alla nipote e, allo stesso tempo, ad allontanarla da Serkan. Tra Eda e Serkan nasce una forte gelosia, a causa di una cena che i due trascorrono nello stesso ristorante, rispettivamente con Melih e Balca. Quest’ultima ha l’obiettivo di far ingelosire Eda e provoca una forte reazione allergica a Serkan, che sarà costretto a farsi riaccompagnare a casa. Colta sul fatto da Eda, la sera stessa tra le due scoppierà una lite furibonda.

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di mercoledì 15 settembre 2021

Piril è molto preoccupata a causa di una visita inaspettata da parte del padre. Poco dopo, tra Eda e Serkan si riaccende la passione e i due trascorrono la notte insieme, ritrovando la complicità. Alexander confida ad Ayfer e Aydan di essere innamorato di una donna misteriosa. Balca rivela a Eda che partirà alla volta di Parigi con Serkan.

Love is in the air: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Serkan sta per volare a Parigi dove lo attende un importante appuntamento di lavoro ma, poco prima del decollo, Eda prende il posto dell’hostess e gli chiede di sposarla. Serkan è l’uomo più felice del mondo e accetta. Ma mentre stanno per decollare, Engin lo chiama disperato: Piril è stata rapita. Serkan ed Eda corrono in aiuto del loro amico.

Mentre sono riuniti nell’ufficio di Serkan per decidere sul da farsi, ricompare Piril, che credevano fosse stata stata rapita. Il padre, contrario al matrimonio della figlia con Engin, aveva ordinato ai suoi uomini di andare a prelevarla; vuole parlare con Engin. Serkan ed Eda informano Semiha della loro decisione.

Eda e Serkan vanno da Ayfer per darle la bella notizia, ma Melo ha già raccontato tutto quanto sia a lei che ad Aydan. Per sfuggire ai litigi tra le due donne, Serkan porta Eda in un locale e, dopo aver suonato il pianoforte per lei, le fa a sua volta la proposta di matrimonio. Tornati a casa, i due cercano di convincere le rispettive parenti ad acconsentire al matrimonio, ma i loro sforzi vengono vanificati da Semiha, che il mattino dopo convince Aydan e Ayfer a opporsi alle nozze.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.