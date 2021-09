Niente può mettersi contro l’amore vero tra Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin), nemmeno i sotterfugi dell’astuta Selin Atakan (Bige Onal), che ritornerà all’attacco appena il bell’architetto perderà la memoria del suo ultimo anno di vita in seguito ad un incidente aereo. Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, l’attrazione tra i due protagonisti sarà infatti sempre più irrefrenabile e l’addetta alle pubbliche relazioni, insieme al suo complice Deniz Sarachan (Sarp Can Köroğlu), dovrà ingegnarsi parecchio per mantenere lontani i due piccioncini…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di mercoledì 22 settembre 2021

Love Is In The Air, news: Selin e l’alleanza con Deniz

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela turca, Selin approfitterà dell’amnesia sopraggiunta a Serkan per convincerlo del fatto che Eda si è avvicinata a lui solo per impossessarsi del 45% delle azioni dell’Art Life. A quel punto, dato che avrà dei ricordi decisamente più nitidi della relazione con la sua ex, Bolat non vorrà saperne della Yildiz e chiederà a Selin di contrarre matrimonio con lui.

Spiazzata dalla situazione venutasi a creare, Eda studierà dunque una controffensiva e domanderà con successo a Deniz, proprietario di una caffetteria (segretamente innamorato di lei fin dall’infanzia), di fingersi il suo fidanzato con l’unico obiettivo di fare ingelosire Serkan. Tuttavia, ad un certo punto, Sarachan tenderà un “colpo gobbo” alla povera Yildiz perché proporrà un’alleanza a Selin al fine di separarla per sempre da Serkan…

Love Is In The Air, trame: Deniz “programma” il suo matrimonio con Eda

Grazie a questo patto, Selin desisterà dall’intento di rivelare a Serkan che il fidanzamento tra Eda e Deniz era stato soltanto inscenato, come avrà scoperto da un dialogo tra Ceren (Melisa Dongelo) e Melo (Elçin Afacan) da lei origliato, ma al tempo stesso spronerà il barista a fare il possibile affinché la Yildiz non rappresenti più un problema nel suo imminente matrimonio con Bolat. Non a caso, nel corso di un baby shower organizzato da Engin (Anil Ilter) e Piril (Basak Gümülcinelioğlu) per festeggiare la nascita del loro bambino, Deniz calcherà la mano con Eda e le consegnerà di fronte a tutti gli invitati le partecipazioni nuziali delle loro nozze (che avrà astutamente programmato entro due mesi).

Da un lato la ragazza non avrà altra scelta se non quello di assecondare la “follia” di Deniz, sottolineando che se possibile vorrebbe sposarlo prima, dall’altro Serkan sarà visibilmente geloso della faccenda e, in più di una circostanza, non mancherà di trattenere con una scusa la vecchia fiamma in ufficio. Questo accadrà soprattutto quando Selin farà in modo di far andare giornalmente Deniz all’Art Life, facendo leva sul fatto che, oltre ad essere un barista, è un abile disegnatore che può fare delle modifiche al suo nuovo ufficio.

Love Is In The Air, spoiler: Eda e Serkan sul punto di baciarsi

Comunque sia, possiamo anticiparvi che qualsiasi tentativo dei due alleati sarà vano, tant’è che, nel corso di una giornata lavorativa, i due daranno l’impressione di essere sul punto di baciarsi. Una vicinanza “pericolosa” che si verificherà al termine di una discussione, dove Eda e Serkan disquisiranno sul fatto se sia giusto oppure no ripulire l’ufficio dalle scartoffie poco prima dell’arrivo di un importantissimo cliente.

In ogni caso, in seguito al mancato bacio sarà sempre più evidente che staranno pian piano riemergendo in Serkan i ricordi dei sentimenti, mai del tutto sopiti, che ha provato per Eda. Selin però farà il possibile per scongiurare la rappacificazione dei due protagonisti… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.