Grande successo per la soap estiva Love is in the air, che rispetto alla sua “compagna di avventura” Brave and beautiful ha un taglio decisamente più tranquillo e romantico (con addirittura qualche venatura comedy di tanto in tanto). Nonostante anche le avventure di Cesur e Suhan stiano riscuotendo – bisogna dirlo – un ottimo risultato di audience, sono gli amatissimi Eda e Serkan ad essersi garantiti la permanenza nel palinsesto autunnale quotidiano di Canale 5. E così, sin dal 6 settembre, la fiction ambientata alla Art Life sarà in onda sempre dal lunedì al venerdì al nuovo orario delle 16,30 (che poi dal giorno 13 sarà anticipato di qualche minuto).

Ma fino a quando ci farà compagnia Love is in the air? A tal proposito, c’è da dire che le fiction turche che fino ad ora abbiamo visto di pomeriggio sono prodotti nati sempre per la prima serata, le cui puntate vengono poi divise in tre per la distribuzione europea. In pratica, tre puntate italiane corrispondono a una puntata turca.

Detto questo, il totale degli episodi di Love is in the air che Canale 5 manderà in onda è 156 (tra prima e seconda stagione). Nel momento in cui scriviamo ne abbiamo già visti 70 e questo vuol dire che, se le puntate saranno mantenute intere così com’è stato fino ad oggi, Eda Yildiz e Serkan Bolat dovrebbero farci compagnia all’incirca sino alla fine del 2021.

Va da sé tuttavia che, se con l’inizio delle pillole di daytime dei vari talent e reality (o per qualsiasi altro motivo) lo spazio a disposizione di Love is in the air dovesse ridursi e gli episodi diventassero di durata minore, il momento dell’ultima puntata chiaramente si allontanerebbe (come ad esempio è accaduto nella passata stagione televisiva per Il segreto). Vedremo strada facendo.

