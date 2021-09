Improvviso cambio di registro per la vicenda più “trasgressiva” del momento di Un posto al sole. La soap partenopea di Rai 3 in questi giorni ci sta proponendo in primo piano ancora la storia dell’aggressione a Susanna (Agnese Lorenzini), ma dalla prossima settimana occhio alla relazione clandestina di Silvia (Luisa Amatucci) con Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), perché le cose prenderanno una piega quanto meno “strana”…

Finora il bancario si è contraddistinto per un approccio molto soft nei confronti della Graziani: praticamente un gentiluomo d’altri tempi, che nel tempo è stato capace di attrarre a sé una Silvia più che mai stanca di un ménage sempre più deludente con Michele Saviani (Alberto Rossi).

Un posto al sole, spoiler: il “colpo di testa” di Giancarlo Todisco!

Sta di fatto che la donna finora non è mai stata in grado di compiere una scelta definitiva tra i due uomini, nonostante le raccomandazioni di Mariella (Antonella Prisco). E sarà proprio da un’iniziativa della Altieri e del suo consorte Guido (Gennaro Bellavia) che inizierà la svolta sorprendente di questa trama…

I coniugi Del Bue, infatti, tifano da tempo per un riavvicinamento tra Silvia e Michele e prenderanno la decisione di invitare i loro amici a cena al ristorante insieme a loro. L’idea, però, non si rivelerà delle più felici: l’accettazione dell’invito da parte di Silvia comporterà il fatto che lei debba per forza di cose disdire l’appuntamento che aveva con Giancarlo.

E l’uomo, che finora si è dimostrato sempre più che comprensivo nei confronti della sua amante, stavolta avrà una sorta di colpo di testa!

Eh sì: nel corso della cena al ristorante, Todisco si paleserà fingendo di essere sorpreso e creando una situazione di notevole imbarazzo in Silvia, che peraltro inizierà a spaventarsi nel momento in cui si renderà conto di non aver mai detto a Giancarlo quale fosse il ristorante in cui avrebbe passato la serata!

L’occasione di convivialità si trasformerà dunque in una situazione di grande paura, con Silvia terrorizzata all’idea che la sua doppia vita possa venire a galla.

In realtà, almeno inizialmente, il “dopocena” sarà meno terribile del previsto, con la Graziani che nonostante tutto continuerà a vedere Giancarlo e Michele che sembrerà non avere alcun sospetto su quanto accaduto.

Occhio però alla puntata di venerdì 8 ottobre, perché Michele farà quella che le trame definiscono “una dolorosa scoperta“! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

