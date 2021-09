Un aspro chiarimento è in arrivo a Un posto al sole: Serena (Miriam Candurro), consapevole che il rapporto tra il marito e Viviana Carlino (Angela Bertamino) non si è interrotto neanche in seguito alla partenza di quest’ultima, metterà l’uomo che ama di fronte alla prospettiva di una scelta.

C’è da dire che l’atteggiamento di Filippo (Michelangelo Tommaso) di fronte a tutto questo è ormai chiaro: lui da una parte tiene alla sua famiglia (anche se ancora non la ricorda in seguito all’amnesia) e non vorrebbe deluderla, dall’altra è molto interessato alla “leggerezza” caratteriale di Viviana e ne è in qualche modo attratto. Come uscirne?

Davanti all’aut-aut della moglie, il Sartori prenderà una decisione responsabile: resterà con i suoi familiari! Ma non è tutto oro quel che luccica: Filippo se rimane non lo fa assolutamente per convinzione ma solo per sua figlia: dirà infatti a Serena che la sua permanenza è legata più che altro alla necessità di non creare altri traumi alla piccola Irene (Greta Putaturo). La Cirillo, ovviamente, reagirà male perché non sarà affatto contenta di tale soluzione, visto che non risolve il problema alla radice!

Alla ragazza non rimarrà dunque che confidarsi ancora una volta con Marina (Nina Soldano), la quale la spingerà a combattere! E lei cercherà in effetti di seguire il consiglio della Giordano, ma vedrete che non sarà facilissimo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

