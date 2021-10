BEAUTIFUL, anticipazioni 2 ottobre: RIDGE non vuole ferire BROOKE ma…

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 2 ottobre 2021:

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 1° ottobre: i sospetti delle Logan su Quinn

Ridge (Thorsten Kaye) non vuole ferire Brooke (Katherine Kelly Lang) con la nuova cerimonia di nozze con Shauna (Denise Richards), ma prende comunque l’idea in considerazione.

Brooke prega Ridge di non andare avanti con l’iniziativa di una nuova cerimonia con Shauna, ma lo stilista sembra non avere fiducia in lei visto l’amore dichiarato a Bill Spencer (Don Diamont).

Intanto Bill prova a farsi perdonare da Katie (Heather Tom), che risponde con un promettente “non ancora” che non chiude affatto la porta per l’editore…

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)