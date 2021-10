Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 19 ottobre 2021:

Selin sta per spegnere le candeline della torta di compleanno, ma intanto si scopre che Eda si è persa. Quando tutti vanno in cerca della Yildiz, Selin viene lasciata sola e, furiosa, distrugge il tavolo della festa.

Deniz cerca di calmare Selin e tra i due c’è un bacio!

Eda cade e si fa male al ginocchio. Serkan la trova e – prendendola in braccio – la conduce in una baita disabitata. Qui i due, dopo aver parlato per molti minuti, si addormentano abbracciati. Quando vengono sorpresi da Deniz e Selin, quest’ultima si arrabbia ulteriormente.

Il giorno dopo, Eda scopre che Serkan sta cedendo il 5% delle sue azioni a Selin, che – sia pure titubante – accetta. Eda scopre che questa situazione era ben conosciuta da Ceren, che però non le aveva riferito nulla. L’amicizia tra le due ragazze è dunque a rischio…

