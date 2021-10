Negli episodi della seconda stagione di Love Is In The Air, in onda prossimamente su Canale 5, i telespettatori dovranno familiarizzare con i volti di due nuovi personaggi: Pina Bolat (Doğa Özüm) e Kerem (Sina Özer). Fin dalle prime scene, le new entry si troveranno ad interagire parecchio con Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin). Vediamo insieme per quale ragione…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata del 28 e 29 ottobre 2021

Love Is In The Air, news: Doğa Özüm sarà Pina Bolat

Le anticipazioni segnalano che Pina arriverà in città per fare uno stage al fianco di Serkan all’Art Life. Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti, sapete già che, in questo momento della storia, Bolat avrà interrotto la sua relazione con la Yildiz da cinque anni, motivo per cui ignorerà di essere il padre della piccola Kiraz (Maya Basol), ossia la figlia di Eda.

Nel momento in cui si troverà a dover collaborare con la sua ex per ristrutturare l’hotel della ricca e viziata Denise Kolcu (Ayşe Akın), Serkan chiamerà dunque a rapporto sua cugina Pina, apprezzatissima da Aydan (Neslihan Yeldan) per via del suo carattere docile. Durante il suo primo giorno di lavoro, la giovane farà così una “spiacevole” conoscenza…

Love Is In The Air, trame: Pina fa la conoscenza di Kerem (Sina Özer)

Eh sì, Pina incrocerà la sua strada con quella di Kerem. La ragazza sbatterà sopra il povero malcapitato, nel verso senso della parola, e gli farà cadere diversi oggetti che aveva tra le mani. Come se non bastasse, la Bolat eviterà di farsi toccare dallo “sconosciuto” poiché in quel momento avrà le mani sporche e non mancherà di sottolinearlo.

Insomma, il primo incontro sarà tutt’altro che piacevole, ma la situazione sarà destinata a peggiorare inesorabilmente appena Pina scoprirà chi è Kerem!!!

Love Is In The Air, spoiler: Pina e Kerem dovranno collaborare insieme!

In tal senso, vi anticipiamo che la prima persona che Pina incontrerà nell’albergo, fatta eccezione di Kerem, sarà Eda, alla quale chiederà immediatamente se sa dove si trova Serkan. Stupita dalla richiesta, la Yildiz metterà subito in guarda la fanciulla, precisando che . dopo un paio di settimane di lavoro all’Art Life – vorrà fare soltanto una cosa: scappare!

Da un lato Eda si sentirà profondamente in imbarazzo appena comprenderà che Pina è la cugina di Serkan, dall’altro anche la Bolat proverà le stesse sensazioni quando constaterà che Kerem è il collaboratore di Eda, ossia l’intermediario con cui dovrà dialogare durante la collaborazione della donna con il parente. L’intreccio sarà quindi servito in men che non si dica, anche perché stavolta sarà Kerem a rifiutare una stretta di mano di Pina, precisando con fare irriverente che non vuole di certo riempirla della sua sporcizia.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

L’antipatia reciproca sarà destinata a trasformarsi in qualcos’altro oppure tra Pina e Kerem sarà sempre e solo guerra? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.