Fino a quando Eda Yildiz (Hande Ercel) potrà nascondere all’ex fidanzato Serkan Bolat (Kerem Bursin) che la piccola Kiraz (Maya Basol) è il frutto del loro antico amore? In realtà, prima di arrivare a questa rivelazione bisognerà osservare con attenzione ciò che succederà nelle primissime puntate della seconda stagione di Love Is In The Air, in onda prossimamente su Canale 5.

Leggi anche: Love Is In The Air, anticipazioni seconda stagione: BURAK vuole EDA?

Love Is In The Air, news: Serkan conosce la piccola Kiraz

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che la seconda stagione partirà con un salto in avanti di cinque anni rispetto agli eventi narrati nel corso degli ultimi episodi della prima. A causa del tumore al cervello, Serkan avrà dunque allontanato Eda dalla sua vita, che nel frattempo sarà riuscita a laurearsi in Italia e a diventare un famosissimo architetto paesaggista.

Tuttavia, nella vita della Yildiz ci sarà un’altra piccola novità: sarà diventata madre di Kiraz. Dai dialoghi della donna sarà chiaro che la bimba è anche figlia di Serkan, ma quest’ultimo non sarà stato per nulla informato dell’importantissimo particolare. Comunque sia, il destino farà sì che Bolat incontri Kiraz… ma tra di loro sarà subito scontro!

Love Is In The Air, spoiler: Serkan crede che Eda gli stia nascondendo qualcosa

Eh sì: a causa di un imprevisto che sorgerà a Piril (Başak Gümülcinelioğlu), Serkan dovrà recarsi in un albergo per chiudere un affare e rischierà di investire Kiraz, che lo rimprovererà immediatamente per aver guardato il cellulare mentre era alla guida. Comunque sia, la bimba si farà accompagnare all’hotel dove stava andando Bolat, ossia lo stesso dove la Yildiz – ancora amica di Piril ed Engin (Anil Ilter) – sarà stata assunta per curare il paesaggio attorno.

Almeno per ora, Serkan non riunirà tutti i tasselli del puzzle e, anche quando si ritroverà di fronte a Eda, non sospetterà minimamente che Kiraz possa essere sua figlia. In ogni caso, il bell’architetto non potrà fare a meno di ripensare alla sua vecchia relazione con la Yildiz e, pentito per averla allontanata quando pensava di morire a causa del cancro, farà di tutto per avere la sua attenzione, sopratutto quando si farà prendere dalla gelosia nel vederla al fianco dell’amico Burak (Sinan Helvacı). A quel punto, Serkan crederà che Eda gli stia nascondendo qualcosa e vorrà vederci più chiaro…

Love Is In The Air, trame: Melo fa crede a Serkan che Kiraz è figlia sua e di Burak

Tutto questo a che cosa porterà? Occhio ai successivi risvolti della storyline: da un lato, nel corso di una cena, Eda intimerà a Serkan di starle lontana e gli chiederà di lasciare quanto prima l’albergo, dall’altro la situazione rischierà di compromettersi quando Kiraz si rivolgerà a Eda – di fronte a Bolat – chiamandola mamma.

Visto che sarà presente anche Melo (Elcin Afacan), quest’ultima andrà in soccorso dell’amica, disposta a tutto per tenere l’uomo lontano dalla bambina ed evitarla di farla soffrire. In pratica, Melo farà pensare a Serkan che sono lei e Burak i genitori di Kiraz. Ma per quanto potrà durare la menzogna? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)