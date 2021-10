Nelle soap i segreti hanno vita breve, si sa, e in questo non farà eccezione nemmeno Love Is In The Air. Nel corso della fase iniziale della seconda stagione della telenovela turca, saranno due i fatti “omessi” che rischieranno di venire presto alla luce. E gli stessi, con un abile “colpo di scena”, finiranno per intersecarsi. Scopriamo insieme per quale ragione…

Love Is In The Air, news: Kemal dà un ultimatum a Aydan

Come abbiamo avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela, la narrazione della nuova stagione partirà cinque anni in avanti rispetto al gran finale della prima. A quel punto, i telespettatori scopriranno che Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) si sono lasciato poiché l’uomo, dopo essere definitivamente guarito dal cancro, ha preferito concentrarsi sul lavoro piuttosto che sposare Eda e costruire con lei una famiglia.

Al contrario, Aydan (Neslihan Yeldan) sarà riuscita a mantenere in piedi la sua relazione con Kemal (Sinan Albayrak), il suo primo amore di gioventù, ma non ne avrà mai fatto menzione a Serkan per paura della sua reazione. Stanco di vedere la donna che ama di nascosto, Kemal darà quindi un ultimatum a Aydan: se non parlerà al figlio della loro storia, sarà lui a farlo!!!

Love Is In The Air, trame: il segreto di Eda sulla piccola Kiraz

Partendo da questi presupposti, la situazione rischierà di complicarsi grazie ad un segreto custodito anche da Eda.

Se ci avete letto in precedenza, sapete infatti che la donna sarà diventata madre della piccola Kiraz (Maya Basol), che è anche figlia di Serkan. Un particolare, questo, di cui l’architetto sarà stato tenuto all’oscuro perché, durante i tanti litigi con la fidanzata prima della rottura, aveva più volte asserito di non voler generare una prole.

Visto che si troverà a dover collaborare con lui a distanza di cinque anni per la ristrutturazione dell’albergo dell’avvenente proprietaria Denise (Ayşe Akın), la Yildiz farà credere inizialmente a Serkan che Kiraz sia figlia di Melo (Elcin Afacan) e del barista Burak (Sinan Helvacı), ma poi capirà di non poter portare avanti le menzogne a lungo e valuterà se comunicare o meno o no a Bolat che è diventato papà già da diversi anni.

Tale intenzione verrà scoraggiata sia dalla stessa Melo e sia dalla zia Ayfer (Evrim Dogan), perché entrambe avranno paura che la ragazza possa ricascare nella stessa rete dell’uomo che le ha distrutto la vita.

Love Is In The Air, spoiler: Melo e il grande equivoco

Questo darà il via ad un gigantesco equivoco! Aydan sceglierà infatti di dare retta all’ultimatum di Kemal, scrivendo una lettera per raccontare la verità a Serkan e che lascerà nella sua auto decappottabile; la prima a rintracciare la missiva sarà Melo, la quale riterrà erroneamente che la stessa sia stata scritta da Eda per informare Bolat del legame che lo unisce a Kiraz.

Senza pensarci due volte, Melo farà quindi sparire la lettera e si confronterà con Ayfer sul da farsi. Ma per quanto tempo durerà questa incomprensione? E sopratutto quali altri problemi farà sorgere? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

