Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 26 ottobre 2021:

La Art Life riesce a vincere l’appalto per il progetto di ristrutturazione del signor Ates.

Ates intende organizzare un défilé per festeggiare il progetto; per questo motivo l’uomo chiede a Eda di sfilare sulla passerella… e non da sola!

Serkan ed Engin organizzano un piano per scoprire se tra Eda e Deniz ci sia davvero una storia d’amore: in un primo momento Serkan fa in modo di coinvolgere Deniz nel progetto di ristrutturazione, successivamente Engin chiede a tutti di svolgere un’attività di gruppo per diminuire lo stress.

