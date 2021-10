Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 25 a sabato 30 ottobre 2021: Il piano di Eda per far ingelosire Serkan pare funzionare e l’architetto, infatti, chiede una mano a Melek e Ceren per organizzare una cena a sorpresa per Eda. Melo si finge depressa per indurre Eda ad uscire con lei. Insieme vanno in un ristorante dove Melek si defilerà perché è d’accordo con Serkan, che vuole fare una sorpresa a Eda.

Serkan tarda alla cena a sorpresa per Eda a causa di una visita di Selin, che è sempre più gelosa di Eda, e poi a causa di Ceren, che lo avverte del piano messo in atto da Eda e Deniz per farlo ingelosire. Ceren, furibonda perché Deniz rifiuta le sue avances, sapendolo innamorato di Eda mette quest’ultima sotto una cattiva luce. Tuttavia Serkan si reca al ristorante e bacia Eda. Lei pensa che lui si ricordi del loro amore, ma lui le confessa di averla baciata nel tentativo di recuperare un ricordo che in effetti non ha. Eda lo schiaffeggia e va su tutte le furie, per quanto Melek e Ayfer la invitino a considerare che comunque Serkan ci sta provando a recuperare un rapporto. Nel frattempo, Ayfer e Aydan finiscono in Commissariato.

Art Life vince l’appalto per il progetto di ristrutturazione del signor Ates, il quale vuole organizzare un défilé per celebrare il progetto e chiede a Eda di sfilare sulla passerella insieme a Deniz. Serkan ed Engin mettono in atto un piano per scoprire se Eda e Deniz abbiano veramente una relazione: prima Serkan coinvolge Deniz nel progetto di ristrutturazione, poi Engin propone a tutti quanti di fare un’attività di gruppo per alleviare lo stress.

Ferit scopre che Ceren gli ha mentito e non si è presentata alla prima seduta di terapia; Leyla ed Erdem, invece, sembrano essere più vicini del solito. Nel frattempo, Seyfi afferma di aver visto Alex: lui, Ayfer e Aydan decidono di cercarlo, ma, durante le ricerche, Aydan viene chiamata da Metin, che, su idea di Alex, ricatta la donna dicendole che sa quello che ha fatto allo chef. Il test di coppia continua, ma Eda e Deniz riescono a difendersi bene, nonostante le domande che Handan sottopone ai partecipanti. I due si trovano ad affrontare un momento critico, ma Melo ha “un’illuminazione” e li salva all’ultimo minuto. Erdem sospetta che Melo abbia aiutato i suoi amici e le sta alle costole cercando di farla confessare. I due scorgono Engin e Handan insieme al bar e da quel momento cercano di dire a Piril che il marito la tradisce.

Ferit è alle prese con l’evento e con la sfilata di Eda. Serkan, infastidito dai continui riferimenti di Eda al suo matrimonio, cerca di sfuggirle andando in palestra, ma lei lo segue e lo mette al tappeto. Metin ricatta Ayfer e le chiede del denaro, così Aydan si reca in banca con Seyfi e Ayfer per provvedere al pagamento. La zia di Eda, uscendo dalla banca, ha l’impressione di scorgere una persona familiare in un’auto che quasi investe lei e i suoi “complici”.

La sfilata delle creazioni di Sevim e organizzata da Ates riscuote un grande successo. Per festeggiare, Ates invita Serkan, Selin, Deniz e Eda sul suo yacht, ma Eda, cade involontariamente in mare gettando nel panico Serkan. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.