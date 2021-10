Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 1 a sabato 6 novembre 2021: Eda, caduta in mare, viene salvata da un’imbarcazione di passaggio. Aydan, Ayfer e Seyfi consegnano i soldi al misterioso uomo che li ricatta, per scoprire un secondo dopo che Alexander è vivo e vegeto. Serkan scopre che Deniz ha chiesto una licenza matrimoniale e che due giorni dopo sposerà davvero Eda.

Serkan, assediato dai giornalisti, subisce il rimbrotto di Selin per avere “sfilato” insieme a Eda. Serkan piange sulla spalla di Engin temendo che Eda si stia sposando per davvero con Deniz. In ufficio arriva la stilista, Sevim, con l’abito da sposa già pronto e la cosa rende Serkan sempre più inquieto (e Eda sempre più preoccupata). Aydan, infuriata per la delazione di Seyfi, lo licenzia.

Ayfer, preoccupata per l’imminente matrimonio fra Eda e Deniz, vuole che tutti e tre, lei, Aydan, e Seyfi, facciano qualcosa per scongiurarlo e riavvicinare Serkan e Eda; quindi chiede a Aydan di soprassedere al suo proposito. Seyfi porta le due donne dalla sua amica erborista Safiye, la quale propone un miscela di erbe che scongiurerà il “malocchio” che impedisce a Eda e Serkan di riallacciare il loro rapporto.

Seyfi, Aydan e Ayfer decidono di mettere la miscela in una torta, che dovranno far mangiare a Eda e Serkan. E su come invitare Eda e Serkan a cena, Aydan dice di avere un’idea. Intanto Ceren torna al fianco delle due amiche, Eda, e Melek, nella “guerra” per far tornare insieme Eda e Serkan.

Selin fa una scenata di gelosia, “tirando” i capelli di Eda, impigliati in un bottone della giacca di Serkan. Selin e Deniz continuano a tramare. Piril riceve un messaggio concernente un presunto tradimento di Engin, che quest’ultimo smentisce.

Ayfer, Aydan e Seyfi escogitano un piano per far sì che Eda e Serkan accorrano a casa Bolat e passino del tempo insieme. Aydan finge di essersi chiusa in una stanza e di non voler più uscire e, nonostante gli sforzi di Serkan, apre la porta solo quando arriva Eda. Il piano delle due donne prevede che i ragazzi mangino dei muffin preparati con una miscela rilassante a base di erbe, che verrà impiegata da Seyfi anche per preparare il tè. Sotto effetto delle erbe, Serkan e Eda passano una serata a ridere e a parlare, ma, proprio quando i due sono sul punto di baciarsi, l’incantesimo si rompe a causa di Aydan, Ayfer e Seyfi, anche loro alterati dalla miscela.

Selin incontra Ferit e gli dice che sa che è stato lui a inviare a Serkan le foto del bacio con Deniz. Ferit afferma di averlo fatto perché non sopporta di vedere Selin che fa soffrire chi la circonda pur di ottenere ciò che vuole. Il giorno seguente è quello del matrimonio: Eda, Ceren, Melo e Ayfer si preparano. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.