Un posto al sole, anticipazioni 14 ottobre: Rossella, in crisi per Riccardo, prende una decisione!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 14 ottobre 2021:

Leggi anche: Un posto al sole: 25 anni e… una sorpresa per Natale! Quale sarà?

Dopo tutto quello che è successo ultimamente, Niko (Luca Turco) è ormai sempre più stressato e Renato (Marzio Honorato) inizia a capire di essergli stato forse troppo addosso.

Rossella (Giorgia Gianetiempo) è sempre più in crisi per via dell’attrazione che prova per il dottor Riccardo Crovi (Mauro Racanati), così prende un’inattesa decisione.

Marina (Nina Soldano) scopre che Cristina (Camilla Cossu) è l’unica donna a cui Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non riesce mai a dire di no…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)