Un posto al sole, anticipazioni 21 ottobre: Silvia e Giancarlo, occhio all’imprevisto!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 21 ottobre 2021:

Occhio: Rossella (Giorgia Gianetiempo) potrebbe suscitare l’insano interesse di Mattia (Andrea Pacelli).

Silvia (Luisa Amatucci) accetta di trascorrere la notte da Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), vista l’assenza di Michele (Alberto Rossi) e di Rossella. Ma l’imprevisto è in agguato e stavolta potrebbe non essere come le altre…

Niko Poggi (Luca Turco) ha finalmente modo di dichiarare a Susanna (Agnese Lorenzini) i suoi sentimenti…

