Alla fine è successo: a Un posto al sole, Michele (Alberto Rossi) ha scoperto Silvia (Luisa Amatucci) in compagnia del suo amante Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi)! Lo sguardo attonito del Saviani ha concluso la scorsa settimana di programmazione di Upas, lasciando i fan con la curiosità di sapere come va a finire. La storia, in realtà, non avrà un’immediata conclusione come qualcuno potrebbe pensare…

Michele ora deve pensare a come affrontare la sua compagna di vita dopo quello di cui si è reso conto e lo farà in un modo particolare: visto che lui deve affrontare il tour promozionale del suo libro, chiederà a Silvia di lasciare per un po’ Napoli insieme a lui.

Non è chiarissimo il modo in cui reagirà la Graziani di fronte a tale richiesta, ma quel che è certo è che la donna al momento non andrà da nessuna parte: tra alcuni giorni la ritroveremo ancora intenta a gestire la sua doppia vita, nonostante il disagio dentro di lei sarà sempre più grande.

Per contro, il suo segreto sarà sempre meno segreto: quando Silvia – pensando che sia Michele che Rossella (Giorgia Gianetiempo) siano assenti – vorrà trascorrere la notte da Giancarlo, un imprevisto farà sì che anche la figlia scopra la verità sul tradimento! E per la ragazza non sarà facile accettare quanto fatto dalla madre…

Intanto, occhio a Rossella anche per un altro motivo: la giovane sarà presto preda delle attenzioni di un personaggio che finora non è mai stato collegato a lei, ovvero il rider Mattia (Andrea Pacelli). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

