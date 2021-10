Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre 2021: Aumenta la preoccupazione di Mariella e Guido per la situazione matrimoniale di Michele e Silvia. Michele ha seguito Silvia e ora deve decidere come affrontarla. Le parole di Viviana hanno scosso Filippo. Clara è sempre più insofferente rispetto alle tensioni tra Patrizio e Alberto.

Filippo è sempre più vicino alla sua famiglia, ma Viviana fa una mossa che rischia di mettere di nuovo in crisi Serena. Mentre Guido e Mariella sono ancora preoccupati per i Saviani, Michele nel tentativo di rimettere le cose a posto fa una proposta spiazzante a Silvia. Clara sembra in procinto di rivedere la sua scelta di stare con Patrizio, ma lui la sorprende con una prova di maturità che rilancia il loro rapporto.

Rimproverato duramente da Ornella per aver disatteso le sue direttive sul lavoro, Riccardo reagisce in modo totalmente inaspettato al tentativo di mediazione di Rossella. Messa sotto pressione dall’incontro con Viviana, Serena scarica la tensione sull’ignaro Filippo. Silvia non sa se accettare di allontanarsi da Napoli e da Giancarlo per accompagnare Michele nel suo tour promozionale.

Niko, sempre più sotto pressione, sembra non riuscire più a reggere il forte stress emotivo che sta subendo; Renato capisce di essergli stato troppo addosso. Messa in crisi dall’attrazione che prova per Riccardo, Rossella prende un’inattesa decisione. Marina scopre Ferri non sa dire di no a sua figlia Cristina…

Le indagini sull’aggressione a Susanna non portano ancora a nulla e Renato accusa sempre più lo stress per questa situazione. Ottenuto il compenso da Guido e Mariella, Alberto arriva finalmente a un compromesso con Clara. Alle prese con Cristina, Roberto scopre quanto sia difficile accettare che la bambina stia crescendo.

