Le attuali puntate di Un posto al sole ci hanno finalmente svelato l’autore dell’aggressione a Susanna (Agnese Lorenzini) dello scorso 29 agosto e nei prossimi giorni vedremo quali saranno gli effetti di tutto ciò. Gli ultimi episodi andati in onda ci hanno dato la concreta impressione che Mattia Savelli (Andrea Pacelli) punti Rossella (Giorgia Gianetiempo): come andrà a finire?

In attesa di assistere alla conclusione del giallo che ci tiene incollati dall’estate, è all’orizzonte l’arrivo di nuove storie nella soap partenopea di Rai 3. Di cosa si potrà trattare?

Uno spunto in tal senso ci arriva dalla conferma di un rumor che vi avevamo dato in anteprima lo scorso 18 agosto: dal profilo Instagram di Vladimir Randazzo si evince chiaramente che il giovane attore è sul set di Un posto al sole e dunque presto assisteremo al rientro in video del suo personaggio (Nunzio Cammarota). Quali motivi riporteranno Nunzio in quel di Napoli?

Vi ricordiamo anche che, stando sempre a nostri rumor (che però ora sono stati confermati anche dal settimanale Intimità), pure il personaggio di Lara Martinelli sta per rientrare nelle vicende di Palazzo Palladini, sempre con l’interpretazione di Chiara Conti. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

