Si apre una nuova settimana con Un posto al sole e ci saranno buone notizie per uno dei personaggi principali della soap, che ultimamente ha sofferto le pene dell’inferno per via di un’accusa infondata nei suoi confronti…

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni 25 ottobre: il difficile parto di Serena, il confronto Rossella-Silvia

Eh sì: sarà questa la settimana in cui la posizione di Renato Poggi (Marzio Honorato) come sospettato dell’aggressione a Susanna Picardi (Agnese Lorenzini) verrà stralciata dal Pubblico Ministero, ponendo così fine a un dramma personale che va avanti da fine agosto. Ma il giallo avrà ancora delle propaggini…

Ormai è chiaro che il giovane rider Mattia (Andrea Pacelli), vero colpevole di quanto accaduto a Susanna, potrebbe fare il bis. In questa prospettiva, appare un po’ inquietante il fatto che il ragazzo nelle scorse puntate si sia “interessato” a Rossella (Giorgia Gianetiempo) quando quest’ultima ha cercato di curarlo dopo l’incidente in moto.

Comunque sia, sicuramente qualcosa accadrà e non per niente le anticipazioni segnalano che “con Mattia a piede libero, qualcun’altra potrebbe finire vittima della sua violenza“… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.