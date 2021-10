A Un posto al sole, la domanda spiazzante di Michele Saviani (Alberto Rossi) a Silvia (Luisa Amatucci) comporta ovviamente una risposta da parte di lei, ma sarà una risposta tempestiva? Vediamo cos’è successo e cosa succederà.

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni 28 ottobre: SILVIA è a un bivio, cosa farà?

Nella soap partenopea di Rai 3 il giornalista ha finalmente svelato le carte, dopo diversi giorni in cui si è tenuto tutto dentro evitando di far capire che sapeva già del tradimento: “Hai ancora voglia di salvare il nostro matrimonio? Quanto ci tieni a questa persona?“. Ora, dunque, Silvia sa che Michele l’aveva vista con Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi) e deve decidere una volta per tutte con chi stare. Ma, dicevamo, la donna ha davvero le idee chiare?

Quel che è certo è che la prossima settimana Saviani, deciso a riconquistare Silvia, “preferirà abbandonare l’atteggiamento passivo degli ultimi mesi“. Questo ci dicono le anticipazioni ufficiali della soap, aggiungendo che la Graziani, “messa sotto pressione sia da Michele e sia da Giancarlo“, continuerà a pensare di dover fare una scelta “non più procrastinabile“. Sì ma… quando la farà?

Arriviamo così alla puntata di venerdì 5 novembre, durante la quale “per Silvia sarà il momento di fare i conti con i suoi sentimenti e di prendere una decisione a lungo rimandata“. Quindi la scelta avverrà sul finale della prossima settimana? In attesa di scoprirlo, vediamo cosa accadrà proprio quel giorno nelle altre storyline di Upas:

Il rapporto tra Marina e Fabrizio sembra recuperare una maggiore serenità, ma qualcosa rischia di abbattersi sulla loro relazione rompendo di nuovo gli equilibri. Clara deve affrontare la presenza contemporanea di Patrizio e Alberto al battesimo di Federico, sperando che la situazione fra i due non torni a esplodere…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.