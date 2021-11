Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 8 a sabato 13 novembre 2021: Quinn discute con Shauna, non riuscendo a capacitarsi del fatto che le cose non siano andate come dovevano. Shauna le dice chiaramente che è stato tutto uno sbaglio fin dal principio e che l’amica l’ha spinta nell’errore anche per un suo tornaconto personale. Eric ascolta di nascosto tutta la conversazione, sconvolto dalla scoperta.

Ridge sta raccontando le ultime novità a Brooke, alla luce delle rivelazioni che hanno fatto prima Katie e poi Shauna. Carter si impegna ad annullare il matrimonio di Ridge con Shauna, così Brooke e Ridge continueranno ad essere sposati. Carter frequenta Zoe, ma lei flirta con Zende, appena tornato da Parigi.

Per Quinn è un momento drammatico perché Eric – che ormai sa tutto quello che lei ha fatto – capisce che non è cambiata e non può perdonare il suo odio per Brooke: non vuole più vederla. La Fuller cerca invano di parlare con il marito nella speranza di essere perdonata, ma lui sembra irremovibile. Carter confida a Zoe di essere stato informato da Ridge dell’inganno di Shauna e Quinn che rende non valido il divorzio tra Ridge e Brooke, che sono quindi ancora sposati.

Brooke si reca da Quinn per dirle che ha perduto tutto solo a causa di un desiderio di vendetta nei suoi confronti. In ufficio, Zende e Zoe iniziano a flirtare. Steffy è in un centro di riabilitazione per la dipendenza dagli antidolorifici. Liam e Finn vanno a trovarla, ma il loro è un rapporto ostile.

Liam incolpa Finn di non essersi reso conto dei problemi di Steffy. Finn trova Liam invadente. Liam chiede persino al padre di stare lontano da Steffy per non turbarla. Hope ha affidato l’incarico di stilista di “Hope for the Future” a Zende, ma Thomas le chiede di scegliere lui, nonostante tutto quello che le ha fatto passare. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

