Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 15 a sabato 20 novembre 2021: Liam confida a Bill le sue preoccupazioni riguardo al rapporto tra Steffy e il dottor Finnegan. Zoe spiega a Zende perché si sia ritrovata coinvolta nel rapimento di Beth. Lui comprende e la ringrazia per essersi confidata con lui.

Hope ribadisce a Thomas che ha scelto Zende come stilista per rilanciare la sua linea “Hope for the Future” e rifiuta il suo aiuto. Finn convince Steffy a raccontare online la sua esperienza negativa con gli antidolorifici per poter aiutare anche altre persone cadute nella stessa dipendenza. Steffy ora può tornare a casa.

Steffy è grata a Finn per averla fatta guarire e per averla riportata a casa. Una volta tornata nella sua abitazione, Steffy può finalmente riabbracciare sua figlia Kelly, ma poco dopo si consumerà una scenata di gelosia di Liam. Carter invita Zoe nel suo loft e le propone di andare a vivere insieme. Hope è molto perplessa della reazione che ha avuto Liam venendo a conoscenza della relazione di Steffy con Finn e se ne lamenta con Thomas.

Liam è a casa di Steffy e, appena rimane solo con il dottore, non esita a dirgli tutto ciò che pensa di lui. Steffy, tornata nella stanza, nota la tensione tra i due e chiede chiarimenti a Liam. Carter ha portato Zoe nel suo nuovo appartamento e le chiede di andare a vivere con lui.

Carter propone a Zoe di andare a vivere insieme, ma lei prende tempo perché sente di essere più interessata a Zende che a lui. Nel frattempo, Liam insiste con Steffy affinché Finn rimanga fuori dalla sua vita.

