Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 6 a sabato 11 dicembre 2021: Brooke e Ridge riflettono sul loro passato e soprattutto sul futuro radioso che li attende. Zende intanto cerca di capire i sentimenti che Zoe nutre per Carter. Quinn si auto-invita in casa di Flo e Wyatt in attesa che Eric si renda conto di volerla perdonare e la accolga nuovamente in casa Forrester.

Finn e Thomas hanno finalmente un dialogo pacifico e costruttivo. Il fratello di Steffy illustra le dinamiche comportamentali di Liam e non ne fa un bel quadro.

Mentre Finn e Thomas parlano dello strano comportamento di Liam, lui mostra tutto il suo scetticismo sulle reali intenzioni di Finn nei confronti di Steffy. Quest’ultima si lascia andare ad affermazioni di apertura nei confronti del suo medico, suscitando in Ridge tenerezza e speranza.

Finn chiede a Thomas se abbia davvero ricevuto dei segnali da Hope che possano avergli fatto credere che lei voglia stare con lui e non con Liam. Durante il colloquio, Finn si accorge che Thomas ha delle strane assenze e ne parla con Steffy, incredula.

Hope dice a Steffy di essere contenta che la sua relazione con Finn la renda finalmente felice. Nel frattempo, Thomas continua ad avere delle allucinazioni che lo portano a parlare con il manichino che ha le sembianze di Hope.

Quinn cerca invano di recuperare prima la fiducia di Ridge e poi di riconquistare Eric, implorandolo di poter tornare a casa e salvare il loro matrimonio. Thomas giustifica la frase detta a Finn, cioè che Hope gli manda dei segnali per stare con lui, dicendo che parlava del passato.

