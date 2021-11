BLANCA cast, personaggi e interpreti della fiction di Rai 1

La grande protagonista di Blanca, il nuovo crime drama di Rai 1 liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Patrizia Rina, è Maria Chiara Giannetta nei panni di una donna ipovedente che lavora come consulente in polizia. Accanto alla ventinovenne attrice pugliese ruota un nutrito gruppi di attori, sui quali spiccano due co-protagonisti molto amati dal pubblico: Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Conosciamo dunque tutti i personaggi della nuova serie Lux Vide in onda da questa sera – lunedì 22 novembre – per sei prime serate.

Fiction BLANCA: attrici, attori e i loro personaggi

Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta) è una giovane e dinamica donna che realizza il suo grande sogno diventando consulente della polizia. Blanca è una persona molto speciale perché, malgrado sia cieca fin da quando aveva dodici anni (a causa un devastante incendio), è in grado di orientarsi perfettamente nel buio grazie ai suoi altri sensi – che appaiono come veri e propri superpoteri – e all’aiuto di Linneo, il suo amatissimo bulldog che da sempre le è accanto; nonostante la diffidenza iniziale dei suoi colleghi, a poco a poco la protagonista conquisterà tutti dimostrando sul campo le sue eccellenti capacità.

L’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno) è un uomo che cela un passato turbolento legato alla sua famiglia di origine. Proprio per questo nutre un profondo senso di giustizia e sul lavoro dà sempre il massimo. Nel suo privato ci sono tante donne ma nessuna di loro è riuscita a convincerlo a costruire qualcosa di serio e duraturo. Questo almeno fino a quando non conosce Blanca, una donna molto speciale capace di far perdere la testa all’affascinante ispettore…

Lo chef Nanni (Pierpaolo Spollon), a differenza del misterioso Liguori, è un giovane brillante, premuroso e sognatore, ma soprattutto è un grande amico di Blanca. Il loro primo incontro avviene dopo una recensione negativa ad un suo piatto scritta proprio da donna. Ma da quel primo scontro è nata una bella amicizia che potrebbe anche sbocciare in qualcosa di più intenso…

Il Commissario Mauro Bacigalupo (Enzo Paci) è un uomo realista e cinico. In commissariato lo temono tutti, fatta eccezione di Blanca, la quale – grazie al suo entusiasmo – sarà l’unica in grado di tenere testa al suo forte temperamento.

Nello Carità (Gualtiero Burzi), oltre ad occuparsi delle indagini fa da mediatore ai continui battibecchi che ci sono tra il commissario Bacigalupo e l’ispettore Liguori. L’uomo rimane completamente affascinato da Blanca, perché in tutta la sua carriera non ha mai visto una stagista speciale come lei!

Il magistrato Alberto Repetto (Antonio Zavatteri) è lo zio iperprotettivo di Blanca, che l’ha cresciuta insieme alla sorella Beatrice fin da quando era una ragazzina. L’uomo è fortemente contrario che sua nipote faccia uno stage in Polizia, ma Blanca è determinata e continua imperterrita per la sua strada.

Leone Ferrando (Ugo Dighero) è il papà di Blanca. Dopo la tragedia dell’incendio, l’uomo ha cercato sempre di spronarla a non mollare nonostante le tante difficoltà. Oggi è orgoglioso nel vedere la donna che è diventata Blanca ma non può fare a meno di preoccuparsi per lei, tanto che tra i due non mancheranno forti incomprensioni.

Livia Timperi (Sandra Ceccarelli) è la madre di Michele Liguori (Zeno). La donna è uno degli avvocati più influenti e temerari della città e con suo figlio ha un rapporto molto conflittuale, a causa di un segreto del passato che ha fortemente danneggiato la loro famiglia.

