Lunedì 22 novembre 2021 su Rai 1 va in onda la prima puntata della fiction Blanca, con Maria Chiara Giannetta (QUI la nostra presentazione). Ecco anticipazioni e trama della prima puntata, intitolata Senza occhi.

Al commissariato genovese di San Teodoro ci sono novità grazie all’arrivo di Blanca, la nuova stagista non vedente ma piena di vita. Il suo stage durerà alcuni mesi.

Blanca inizia a dimostrare di essere utile grazie alle indagini sul caso di Margherita, una donna trovata morta sotto l’ex Ponte Morandi. La defunta, la cui morte è avvenuta in circostanze alquanto misteriose, ha lasciato sola la dodicenne Lucia, di cui ora sarà la nostra Blanca ad occuparsi.

Mentre comincia ad instaurare un rapporto con Lucia, Blanca diviene preziosa per le indagini proprio per via dei suoi “superpoteri”.

