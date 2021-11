BLANCA fiction Rai 1: cast, trama, anticipazioni della serie tv con Maria Chiara Giannetta

Lunedì 22 novembre in prima serata su Rai 1 arriva Blanca, la nuova fiction Lux Vide in sei puntate con protagonisti Maria Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Si tratta di un originale crime drama liberamente ispirato all’omonimo romanzo della scrittrice napoletana Patrizia Rinaldi.

Leggi anche: Albano Carrisi, la sua vita diventerà una fiction per Rai 1!

La serie tv ruota attorno alla vita di Blanca (Giannetta), una giovane donna non vedente fin da bambina a causa di una tragedia che portò lei alla cecità e sua sorella maggiore alla morte, ammazzata da un fidanzato violento. Una disgrazia che Blanca non riesce a dimenticare e per la quale ha deciso di entrare in polizia.

Blanca è un’esperta di décodage (ossia l’ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste) e, nonostante la sua cecità – una condizione che agli altri può sembrare limitante – è sempre in prima linea sulla scena del crimine insieme alla sua amica Linneo, un bellissimo bulldog femmina sempre accanto a lei nei momenti belli ma anche in quelli più difficili.

Nella vita di Blanca, oltre alla spumeggiante amica estetista Stella, ci sono anche l’amico Nanni (Spollon) – un giovane cuoco anticonvenzionale, romantico e sognatore – e il misterioso ispettore Liguori (Zeno): entrambi gli uomini si contenderanno le attenzioni della bella e coraggiosa protagonista.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La condizione di ipovedente permette a Blanca di captare suoni e dettagli che di solito sfuggono a coloro che usano tutti e cinque i sensi: una particolarità che viene messa in risalto grazie ad una speciale tecnica di registrazione del suono, l’olofonia, che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo umano.

Ad impreziosire ancora di più questo progetto, co-prodotto da Rai Fiction e Lux Vide, è la consulenza artistica che il tenore Andrea Bocelli ha offerto a Maria Chiara Giannetta per aiutarla ad entrare al massimo nel ruolo di donna cieca e per dimostrare che “non c’è niente che un non vedente non possa fare“.

I primi due episodi di questo inedito giallo sentimentale (venduto già in Spagna e Francia) saranno disponibili su Rai Play da sabato 20 novembre. La colonna sonora invece è firmata dal gruppo funk-jazz italiano Calibro35. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.