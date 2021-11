Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 15 novembre 2021: Selin ordina a Eda di non dire a nessuno che aspetta un bambino, ma Melo e Ceren temono che sia una strategia per portare Eda a lasciare Serkan.

Prove di fidanzamento tra Leyla e Erdem!

Aydan vede Kemal ed è ormai divisa fra il tenere le distanze e l’amore che prova per l’uomo.

Eda annuncia a sorpresa che Selin aspetta un bambino e che, di conseguenza, tra lei e Serkan la storia è al capolinea.

Un Serkan sconvolto più che mai affronta Selin e ottiene la conferma che la donna aspetta un figlio suo: sarebbe accaduto in Slovenia, quando Bolat era ancora frastornato dopo l’incidente aereo…

