Nel corso della seconda stagione di Love Is In The Air, in partenza su Canale 5 la prossima settimana, i telespettatori dovranno familiarizzare con il volto di Burak Balci (Sinan Helvacı), un bravo ragazzo che graviterà attorno a Eda Yildiz (Hande Ercel), Melo (Elcin Afacan), Ayfer (Evrim Dogan) e la piccola Kiraz (Maya Basol). Col trascorrere delle puntate, l’uomo prenderà sempre più spazio nelle vicende della telenovela turca e si renderà protagonista anche di un fuggevole bacio con Melo. Non si potrà però parlare, almeno per ora, di un vero e proprio avvicinamento romantico. Vediamo perché…

Love Is In The Air, news: Burak è innamorato di Eda

Le anticipazioni segnalano che Burak sarà il gestore del chioschetto dell’hotel dove Eda sarà stata assunta dalla svampita Deniz (Ayşe Akın) – ovvero la cugina dell’uomo – per curare la parte paesaggistica dell’albergo. Profondamente innamorato della Yildiz, anche se non avrà mai avuto il coraggio di dichiararsi, Burak avrà rappresentato da sempre per Kiraz una sorta di figura paterna putativa, tant’è che la bimba si rivolgerà a lui chiamandolo BuBà (ossia le iniziali del suo nome e cognome che, in un certo senso, ricorderanno nel suono la parola papà).

La vita di Burak cambierà in seguito all’arrivo nell’albergo di Serkan Bolat (Kerem Bursin), ossia l’ex fidanzato di Eda e, sopratutto, il padre naturale della piccola Kiraz. Quasi per caso, l’uomo dovrà quindi fingere per un certo periodo di essere il papà della bimba, che – seguendo lo schema di menzogne – avrebbe generato con la falsa moglie Melo, ma la verità prima o poi sarà destinata ed emergere e Burak dovrà fare i conti con un altro dolore: l’amore mai sopito tra Eda e Serkan nonostante i cinque anni di lontananza.

Love Is In The Air, trame: Burak geloso del rapporto tra Eda, Serkan e Kiraz

Occhio infatti a quello che succederà nell’istante in cui Eda confesserà a Serkan che Kiraz è il frutto del loro amore. A quel punto, Bolat vorrà allacciare ad ogni costo il rapporto con la figlia e inizierà a guardare con sospetto la confidenza che la bimba avrà con Burak, facendo il possibile per impedire al “rivale” di stare da solo con lei.

Ad ogni modo, Burak non potrà fare a meno di impensierirsi ogni volta che Eda trascorrerà del tempo con Serkan e una sera, in preda alla gelosia, berrà fino a ubriacarsi. A soccorrerlo ci sarà Melo, che avrà cominciato a sentirsi attratta da lui (anche se non avrà mai dato seguito a tale interesse perché, in fin dei conti, Burak è anche il suo capo). Comunque sia, proprio in quel giorno succederà qualcosa di inaspettato…

Love Is In The Air, spoiler: Burak bacia Melo ma…

Eh sì: in preda ai deliri dell’alcool, Burak farà presente a Melo che nessun uomo può non innamorarsi di lei e, senza pensare alle conseguenze, le darà un bacio fugace sulle labbra. Seppur sorpresa, la donna cercherà subito di replicare, ma Burak si addormenterà tra le sue braccia, spezzando di fatto i suoi sogni di gloria.

Il bacio improvviso, però, darà il via ad una storia vera e propria tra Burak e Melo oppure tutto si interromperà prima ancora di iniziare? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

