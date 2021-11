Un segreto tenuto nascosto da Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) rischierà di trasformarsi in un vero e proprio boomerang per il matrimonio tra la donna e Engin Sezgin (Anil Ilter) nelle primissime puntate della seconda stagione di Love Is In The Air. Vediamo insieme di che cosa si tratta…

Love Is In The Air, news: Piril sa che Kiraz è figlia di Eda e Serkan

Se avete avuto modo di leggere i nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela, sapete già che gli eventi della seconda stagione partiranno cinque anni dopo rispetto alle attuali vicende. Durante quest’arco di tempo, i due protagonisti non riusciranno però a portare avanti la loro relazione e si lasceranno.

A questo punto, si creeranno i presupposti per il segreto che Piril manterrà con Engin: la donna verrà infatti messa al corrente fin dal primo minuto che la piccola Kiraz (Maya Basol) è la figlia di Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin). Ciò avverrà perché la Baytekin continuerà a mantenere un rapporto d’amicizia con Eda, promettendole tra l’altro che Bolat non saprà mai da lei che è diventato padre. Tuttavia, gli eventi della telenovela prenderanno una piega alquanto inaspettata…

Love Is In The Air, trame: Can, il figlio di Engin e Piril, fa amicizia con Kiraz

Eh sì: proprio quando si troverà a lavorare a stretto contatto con Eda per i lavori di ristrutturazione di un hotel gestito dall’avvenente Denise (Ayşe Akın), a Serkan verrà fatto credere che Kiraz sia figlia di Melo (Elcin Afacan) e di Burak (Sinan Helvaci), una new entry che – essendo il cugino della stessa Denise – avrà la direzione del chioschetto sul mare della struttura. Piril non avrà quindi altra scelta se non quella di mantenere in piedi la grossa bugia, dato che non avrà confessato nemmeno al marito Engin che Kiraz è il frutto dell’amore, ormai apparentemente compromesso, tra Bolat e la Yildiz.

La situazione prenderà però una piega inaspettata quando Can (Ahmet Efe Metekoğlu), il figlioletto di Engin e Piril, instaurerà una sorta di amicizia con Kiraz, motivo per il quale chiederà in continuazione ai suoi genitori di andare in albergo per poter giocare con lei. Una frase di “troppo” farà dunque scattare un primo campanello dall’allarme in Engin.

Love Is In The Air, spoiler: Kiraz fa sorgere dubbi ad Engin

Già stranito dal fatto che Kiraz si sia rivolto a Piril come se la conoscesse da diverso tempo, cosa che effettivamente sarà così (anche se lui non ne era minimamente a conoscenza), Engin si farà delle domande su Kiraz quando quest’ultima suggerirà a Can di trovarsi per gioco una “mamma finta” esattamente come ha fatto lei con Melo!!!

Neanche a dirlo, Engin inizierà ad aprire gli occhi sull’intera questione e chiederà immediate spiegazioni a Piril. Quest’ultima gli racconterà la verità o continuerà a tergiversare? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

