La piccola Kiraz (Maya Basol), la figlia di Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin), sarà al centro della scena fin dalle prime puntate della seconda stagione di Love Is In The Air. Anche se la nostra protagonista farà di tutto per nascondere all’architetto che è diventato papà, Aydan (Neslihan Yeldan) comincerà ad unire tutti i tasselli del puzzle e si avvicinerà alla verità.

Love Is In The Air, news: ecco perché Serkan non sa che Kiraz è sua figlia

Come abbiamo avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, nel corso della prima puntata della seconda stagione, ambientata cinque anni dopo gli eventi narrati nella prima, i telespettatori avranno modo di scoprire che Eda e Serkan non stanno più insieme. Dopo essersi ripreso dal tumore al cervello, Bolat avrà infatti preferito concentrarsi sul lavoro arrivando ad una rottura definitiva con la Yildiz, che invece voleva sposarsi e mettere su famiglia.

Proprio per tale ragione, attraverso una serie di flashback, sarà chiaro che Eda non ha voluto informare Serkan del fatto che fosse incinta. Tutte queste novità non hanno comunque impedito a Eda di recarsi in Italia per finire gli studi e diventare a tutti gli effetti un architetto. Tuttavia, il destino farà rincontrare i due ex quando dovranno lavorare insieme per ristrutturare l’albergo dell’avvenente proprietaria Denise (Ayşe Akın).

Love Is In The Air, trame: Eda fa credere a Serkan che Kiraz sia figlia di Melo e Burak

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: dato che nel frattempo Serkan avrà conosciuto Kiraz, instaurando con lei un rapporto abbastanza conflittuale, Eda verrà presa dalla paura che l’uomo possa scoprire il legame di parentela che lo unisce alla piccolina. Proprio per questo non opporrà alcuna resistenza quando, al fine di proteggerla, Melo (Elcin Afacan) lascerà credere a Bolat di essersi sposata con Burak (Sinan Helvaci), gestore del bar dell’hotel e cugino di Denise, e di aver concepito insieme a lui la piccola Kiraz.

Con questa “bugia bianca”, Eda continuerà così a mentire a Serkan, sopratutto poiché Kiraz le reggerà il gioco; la bambina infatti non si renderà conto di avere di fronte proprio suo padre, che la Yildiz le avrà descritto come un astronauta sempre in giro per lo spazio. La menzogna avrà però le ore contate…

Love Is In The Air, spoiler: Aydan sospetta che Kiraz sia figlia di Serkan

Eh sì: la prima a nutrire dei sospetti sarà Aydan, che arriverà nell’albergo per impedire al fidanzato Kemal (Sinan Albayrak) di confessare a Serkan che stanno insieme, in gran segreto, da cinque anni. Oltre a notare che la bambina somiglia più a Eda che a Melo, la Bolat resterà attonita quando ricorderà che, durante un dialogo, Kiraz le aveva confessato di essere allergica alle fragole, ossia lo stesso frutto capace di mandare il figlio in shock anafilattico.

Questa informazione accenderà dunque i sospetti di Aydan, che potrà contare sulla vicinanza del fidato maggiordomo Seyfi (Alican Aytekin). Comunque sia, la verità verrà presto scoperta anche da un altro personaggio molto vicino a Serkan… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

