Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di lunedì 29 novembre 2021: Serkan si arrabbia perché Erdem, senza dirlo a nessuno, ha concesso il permesso alla troupe di girare negli uffici dell’Art Life.

Engin e Piril, tornando dall’ospedale dove hanno appreso di aspettare una bambina, incontrano Ferit e ironizzano sulla carriera di attore di Serkan. Le prove della troupe diventano una vera comica, alla fine della quale Serkan e Eda tornano al loro camper. Puren li raggiunge e, con uno stratagemma, pensa di aver ipnotizzato Eda, alla quale “ordina” di dimenticare Serkan.

Eda finge di stare al gioco con Puren (e con lei Ayfer Aydan Piril e Engin, che intanto l’hanno raggiunta presso il camper). Serkan però arriva a credere che Eda sia stata davvero ipnotizzata e così capisce quanto sia brutto essere dimenticati dalla persona che si ama.

Più tardi, nel camper, Eda trova casualmente gli esiti degli esami medici di Serkan, scoprendo con sgomento la sua malattia!

Vi ricordiamo che la messa in onda di Love is in the air non è più prevista al sabato, quindi la soap non sarà trasmessa sabato 27 novembre.

