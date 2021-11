Anticipazioni puntata della soap turca Love is in the Air di martedì 30 novembre e mercoledì 1° dicembre 2021: Inizia la seconda e ultima stagione della soap. Cinque anni dopo, Eda vive a Sile con sua figlia Kiraz e lavora come architetta paesaggista per un hotel. Anche Ayfer e Melo lavorano nell’hotel, in un bar ristorante gestito dal loro amico Burak. Serkan è riuscito a sconfiggere il cancro al cervello e continua a lavorare a Istanbul. Piril collabora con Serkan e gestisce il progetto di ristrutturazione dell’albergo di Sile, mentre Engin si occupa della casa e del figlio Can.

Serkan raggiunge Sile per prendere parte a una riunione con il direttore dell’albergo al posto di Piril che ha avuto un imprevisto. L’uomo si imbatte in una bambina che raccoglie le more da sola: Kiraz. Decide di riportarla alla madre, ma, dato che la piccola sostiene che a casa sua non ci sia nessuno, la porta con lui all’hotel. Finita la riunione, si ritrova davanti a Eda, ma inizialmente crede che si tratti di un’allucinazione. Imbarazzati, i due si abbracciano e si scambiano qualche parola, poi Serkan invita Eda a prendere un caffè.

Nella tenuta dei Bolat, Aydan e Kemal festeggiano l’inizio della loro convivenza: Aydan non ha mai detto a Serkan della sua storia con Kemal, ma – adesso che Serkan dovrebbe partire per tre mesi per New York – i due hanno deciso di convivere.

Quando Aydan chiama Serkan e scopre che quest’ultimo non partirà per l’America per via di un disguido, caccia di casa Kemal, il quale però le ordina di parlare con il figlio della loro relazione. Eda e Serkan si raccontano quello che è accaduto negli ultimi anni ai loro amici, poi però il dialogo porta ad uno scontro inevitabile in cui tutte le parole non dette vengono fuori per ferire.