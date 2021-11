Anticipazioni settimanali puntate Love is in the air da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre 2021: Engin, Piril e Melek, tutti nettamente a sostegno di Eda, aiutano lei e Serkan a trovare un equilibrio consigliando loro un sano distacco per non ricadere nel vortice della loro relazione. Nel frattempo Aydan, accompagnata da Seyfi, sta cercando di fermare Kemal, il quale ha raggiunto l’hotel per fare finalmente quello che lei non vuole: dire a Serkan della loro relazione.

Eda chiede a Serkan di partire e di non tornare più. Lui, però, ha deciso di restare per tentare di riconquistarla. Serkan, sconvolto dalla richiesta di Eda, va da sua madre per chiederle aiuto e consiglio e per poco non si accorge di Kemal nascosto nel bagno. Melo, per evitare che Serkan scopra la verità su Kiraz, dichiara di fronte a tutti che è sua figlia e che il padre è Burak. La bambina sta al gioco. Aydan per poter rimanere a Sile e tenere d’occhio Eda si offre di curare gli arredi dell’albergo. Deniz, la proprietaria, accetta, entusiasta.

Eda, Melek e Ayfer, ospiti presso l’hotel della signora Deniz perché vi lavorano, meditano su come liberarsi della presenza di Serkan, che nel frattempo sembra di nuovo interessato a Eda. Serkan di fatto, su richiesta di Deniz, riprende a lavorare con Eda. Melek e Ayfer non vedono di buon occhio Serkan e dunque, per evitare che lui scopra di essere il padre di Kiraz, anche lei presente nell’hotel, sono costrette a raccontargli una bugia e cioè che Melek, e non Eda, sarebbe la madre di Kiraz, mentre Burak (un impiegato dell’hotel) sarebbe suo padre. Eda, su richiesta di Burak, ricostruisce gli ultimi anni con Serkan, la sua malattia, il rifiuto categorico di avere figli e infine l’allontanamento di Eda.

Eda manifesta a Melek e Ayfer l’intenzione di rivelare a Serkan la verità tramite una lettera. Nel frattempo Aydan, scrive una lettera al figlio per informarlo della sua relazione con Kemal e, non avendo il coraggio di farlo a voce, lascia la lettera nell’auto di Serkan. Ma Melek la trova prima di lui e, pensando che sia di Eda che informa Serkan che Kiraz è sua figlia, la prende e si reca da Ayfer; poi decidono di informare loro stesse Serkan, nel timore che Eda l’abbia fatto con troppa precipitazione.

La lettera che Eda avrebbe lasciato nell’auto di Serkan, e con la quale gli avrebbe rivelato l’esistenza di sua figlia Kiraz, causa una serie di malintesi. Infatti la lettera non è di Eda e la sua provenienza rimane un mistero. Engin e Piril hanno una discussione che nasce da problemi di organizzazione familiare, ma che risolveranno cercando di comprendere ognuno i bisogni dell’altro. Con la scusa di discutere questioni di lavoro, Serkan invita Eda in ufficio, e, con sua sorpresa, scopre che lui ha mandato via tutti i dipendenti; l’ufficio è rimasto vuoto e loro sono soli. Dopo qualche imbarazzo, i due sciolgono il ghiaccio e riescono a lavorare in piena sintonia.

