Non sarà soltanto l’eventuale riconciliazione con Serkan Bolat (Kerem Bursin) per il bene della piccola Kiraz (Maya Basol) ad indispettire Eda Yildiz (Hande Ercel) nelle puntate della seconda stagione di Love Is In The Air. La nostra protagonista dovrà infatti arginare le interferenze di Deniz (Ayşe Akın), ossia la proprietaria dell’albergo in cui avrà trovato lavoro come architetto paesaggista. La donna, visto che si invaghirà di Serkan, le renderà infatti la vita davvero difficile…

Love Is In The Air, news: Serkan nel mirino di Deniz

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Deniz resterà fin da subito affascinata da Serkan e non esiterà a rivolgergli numerosi attenzioni, arrivando persino a costringere Eda a collaborare con lui. Da un lato la Yildiz, lontana da Bolat per oltre cinque anni, farà di tutto per non dover lavorare a stretto contatto col suo ex, dall’altro Serkan – ormai completamente ripresosi dal cancro al cervello – verrà mosso dal solo obiettivo di riconquistare Eda, cosa che farà innervosire ancora di più Deniz.

Quest’ultima dunque, pur di “accalappiare” la sua preda, stringerà un’amicizia interessata con Aydan (Neslihan Yeldan) ma nulla potrà più fare quando, con immenso sgomento, scoprirà che Kiraz è figlia di Serkan.

Love Is In The Air, trame: Deniz gelosa di Eda e Serkan

Eh sì: appena la verità le verrà spiattellata in faccia, Deniz verrà mossa da un’immotivata gelosia – dato che Serkan non le avrà mai dato modo di pensare che tra di loro potesse esserci un futuro – e inizierà ad interferire parecchio nelle scelte lavorative di Eda. Non a caso, la new entry instaurerà un rapporto abbastanza conflittuale con Kerem (Sina Özer), l’assistente della Yildiz, e comincerà a fare diverse proposte decisamente irrealizzabili.

Fatto sta che, in una determinata giornata, Kerem arriverà a rispondere in malo modo a Deniz, che deciderà di licenziarlo su due piedi senza dargli il minimo preavviso. Una mossa che farà decisamente imbestialire Eda.

Love Is In The Air, spoiler: Eda si licenzia ma…

Vi possiamo già anticipare che la Yildiz ricorderà a Deniz non ha nessuna autorità per licenziare Kerem perché è il suo assistente e dunque non un dipendente come gli altri dell’albergo. Dato che la donna non vorrà proprio saperne di ascoltarla, Eda rassegnerà quindi a sua volta le dimissioni, con il consenso di Serkan che, nel bel mezzo di un dialogo, le farà sapere che il suo ingegno nell’architettura era sprecato per un affare di così poco conto.

Tuttavia, la visita di alcuni clienti italiani che elogeranno il lavoro di Eda farà nuovamente cambiare idea a Deniz, che sembrerà convincersi del fatto che non può rinunciare ai servizi della Yildiz. Insomma, non è affatto detto che la nostra “eroina romantica” smetta di lavorare nella struttura della viziatissima e frivola albergatrice… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

