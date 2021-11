Love Is In The Air anticipazioni: KIRAZ sparisce nel giorno del suo compleanno

Quale sarà il desiderio più grande della piccola Kiraz (Maya Basol) nel giorno del suo quinto compleanno? Quando ignorerà ancora che Serkan Bolat (Kerem Bursin) è il suo papà, la bambina vorrà finalmente conoscere il suo genitore. Anche se, prima di questo passaggio, bisognerà osservare con attenzione quello che succederà nella seconda stagione di Love Is In The Air…

Love Is In The Air, news: Kiraz è convinta che il suo papà sia un astronauta

Se vi è capitato di leggere i nostri post dedicati alle anticipazioni delle future puntate italiane, sapete già che la seconda stagione della telenovela turca partirà con un salto temporale di cinque anni, che darà poi modo ai telespettatori di scoprire che, in quel lungo arco che non verrà mostrato, Serkan e Eda non sono riusciti a mandare avanti la loro relazione. Dalla stessa, sarà però nata proprio la dolce Kiraz, una bambina di cui Bolat avrà ignorato per tanto tempo l’esistenza.

Ma come avrà giustificato la Yildiz l’assenza del padre alla figlioletta? Facendo leva sulla passione di Serkan per le stelle, Eda avrà sempre fatto credere a Kiraz che il suo papà è un astronauta in missione nello spazio, motivo per il quale non ha mai potuto farle visita. La verità sarà però destinata ad emergere….

Love Is In The Air, spoiler: Kiraz sparisce il giorno del suo compleanno

Eh sì: in particolare, vi consigliamo di fare attenzione a quello che succederà il giorno del compleanno di Kiraz. Dopo essersi svegliata, la bambina confesserà infatti a Eda di aver sognato la sua festa, sottolineando che nella stessa appariva il suo papà vestito da astronauta. Da un lato, la Yildiz cercherà di deviare il discorso della figlia, precisando ancora una volta che l’uomo è troppo impegnato con il suo lavoro, dall’altro Kiraz continuerà nonostante tutto a mostrarsi fiduciosa.

La tensione prenderà così il sopravvento quando, poco dopo, Eda si renderà conto che Kiraz è sparita nel nulla. Visto che le prime ricerche non daranno alcun risultato, la Yildiz inizierà a disperarsi tant’è che tutti i personaggi della telenovela, compresa la nonna Aydan (Neslihan Yeldan), si divideranno in squadre per rintracciarla il prima possibile.

Love Is In The Air, trame: Serkan si unisce alle ricerche di Kiraz

A sorpresa, anche se avrà comunicato a Eda, una volta che gli verrà raccontata la verità, di non volerle fare da genitore, si unirà alle ricerche di Kiraz anche Serkan, che tramite Can (Ahmet Efe Metekoğlu) – il figlio di Piril (Başak Gümülcinelioğlu) ed Engin (Anil Ilter) – scoprirà che la bimba voleva recarsi nel punto più alto della collina per mandare un messaggio al papà nello spazio.

Tramite questo indizio, Serkan riuscirà alla fine a ritrovare per primo Kiraz? E, in quel caso, che cosa dirà alla piccolina? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

