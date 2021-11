Nel corso della seconda stagione di Love Is In The Air, i telespettatori avranno modo di conoscere due giovani personaggi, Pina Bolat (Doğa Özüm) e Kerem (Sina Özer), i quali inizialmente interagiranno rispettivamente con Serkan (Kerem Bursin) e Eda Yildiz (Hande Ercel). Tuttavia, col trascorrere degli episodi, sarà chiaro che il loro rapporto potrebbe non evolvere in una semplice amicizia. Scopriamo insieme perché…

Love Is In The Air, trame: ecco chi sono Pina e Kerem

Le anticipazioni segnalano che Pina sarà la cugina di Serkan, che si riunirà a lui per diventare la sua personale assistente. Molto legata alla zia Aydan (Neslihan Yeldan), la ragazza cercherà fin da subito di fare il possibile per svolgere al meglio la sua mansione, ma il primo giorno di lavoro rischierà di arrivare in ritardo e proprio allora si scontrerà con Kerem, che in quel momento sarà abbastanza sporco perché sarà svolgendo dei lavori nel terreno.

Ovviamente, Pina si porrà a muso duro con Kerem, evitando addirittura di stringergli la mano per non sporcarsi. La Bolat proverà però un profondo imbarazzo appena comprenderà che, purtroppo per lei, lo sconosciuto è a sua volta l’assistente di Eda, con cui proprio Serkan starà collaborando!

Love Is In The Air, news: Pina e Kerem, un rapporto conflittuale

Tutto questo, perciò, a quali risvolti porterà? Partendo dai presupposti che abbiamo appena elencato, possiamo già anticiparvi che tra Kerem e Pina si svilupperà un rapporto abbastanza conflittuale, anche se il giovane assistente darà come l’impressione di essere in qualche modo attratto dalla cugina di Serkan.

Nel corso di un pranzo, che si rivelerà alquanto disastroso per via dei numerosi contrasti tra Eda e Serkan, Pina sotterrerà però momentaneamente l’ascia di guerra nei riguardi di Kerem, che a quel punto ventilerà l’ipotesi che anche lei possa essere interessata a lui. Il ragazzo avrà quindi una vera e propria doccia fredda quando sentirà la Bolat dire che ha fatto con lei semplicemente la “carina” per non farlo restare ulteriormente male.

Love Is In The Air, spoiler: Kerem cerca di avvicinarsi a Pina

Occhio dunque alla reazione sorprendente del giovane: dopo essersi confidato con Burak Balci (Sinan Helvacı), altro personaggio che verrà introdotto nella seconda stagione, Kerem vorrà darsi un’opportunità per conquistare Pina e le farà capire a piccoli passi che ha osservato ogni suoi minimo particolare, compreso in che modo mette o meno lo zucchero nel caffè.

Kerem riuscirà però davvero a far breccia nel cuore di Pina o tutto ciò si rivelerà un completo buco nell'acqua?